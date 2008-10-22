Незавидная судьба шоумена Валдиса Пельша

22 октября 2008, 13:28

25 лет назад в жизни ныне весьма популярных шоуменов Алексея Кортнева и Валдиса Пельша произошло знаменательное событие. Еще первокурсниками будущие звезды пришли в студенческий театр МГУ, познакомились и создали группу "Несчастный случай". В 90-х творческие пути музыкантов разошлись, но дружба от этого не стала менее крепкой. Валдис Пельш с головой ушел в работу на телевидении. Бешеная популярность шоу "Угадай мелодию" сделала его одним из самых востребованных персонажей. Кортнев такими скачками в карьере похвастаться не может, но уверяет, что судьбе коллеги и друга не завидует. Конечно, группе "Несчастный случай" без Пельша пришлось нелегко. Но на дружбу артистов "полураспад" коллектива не повлиял. "Я никогда на Валдиса не обижался, - признался Кортнев в интервью "Собеседнику". - Понимал, что слава свалилась на человека. Хотя сначала я, конечно, спрашивал: "Господи, почему не на меня?", но с другой стороны, лет через десять уже говорил: "Господи, спасибо, что не на меня". Не очень я хотел бы такой судьбы, которая сложилась у Валдиса как у яркого представителя класса телеведущих. Мне больше нравится поступательное творческое движение". "Когда ушел Вадька, было трудно освоить новые формы общения со зрителями, - вспоминает Алексей. - Все уже привыкли к нашему тандему, он был очень хорош. Мы импровизировали на сцене, как боги. Сейчас такого уже не восстановить, для этого нужно все время быть вместе, на одной волне. Но мы оба уже состоявшиеся шоумены. Люди ждут от нас шуток, а нам хватает умения эти шутки давать. Из-за того, что Валдис ушел, мы получили возможность раскрутить бренд "Несчастный случай". Пельш был слишком популярной фигурой. Так что все к лучшему". Кстати, сейчас коллектив активно готовится к празднованию своего 25-летнего юбилея. К радости зрителей, прежний дуэт воссоединится на сцене. "Думаю, к двадцатым числам ноября успеем сделать концерт, что называется, в лучших традициях нашей группы, - поделился планами Кортнев. - В эти дни к нам присоединится и Валдис. Мы будем выглядеть на сцене предельно просто и строго: в стандартных черных брюках, белых рубашках, на которые будут надеваться жилетки, шарфики, фуражки, очки. Легкая такая театрализация действа. Будут и декорации. Наверное, будет очень хорошо!"

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