В группе «Chicos de la Fiesta» фиеста обнаружен шаман

Участник трио «Chicos de la Fiesta» Ромарио любит побаловать публику заводными танцами с нереальными финтами. Но последние выступление этой молодой зажигательной группы на концерте «Пара Нормальных» особенно выделилось сольной танцевальной партией Ромарио, чем-то похожей на священные движения-заклинания шамана. Как выяснилось, Ромарио когда-то активно занимался брейк-дансом, но даже и этот факт из его биографии не дает чёткого ответа на эпатажное околомагическое поведение участника «Chicos de la Fiesta». Пришлось вызвать музыканта на журналистский допрос. «Мои движения действительно берут корни из танцев шаманов и магов, – раскрыл карты Ромарио. – В учениях Карлоса Кастанеды есть один маг по имени Дон Хенаро, который часто предавался странным танцевальным движениям, общаясь так со своим подсознанием. Я решил тоже заняться практикой танцев сознания. И вот теперь обрёл новое место в группе. Я околдовываю публику и зрителей танцами, задавая темп их пульсам и стуку сердец, Каруззо фактически является идейным генератором «Chicos de la Fiesta», ну а Мари – это муза нашего коллектива». Шаманские танцы Ромарио находят восхитительные отзывы не только публики, но и профессионалов танцевальной области. Балет «Freeart», в котором раньше танцевал Дюрасел, брат Бампера из «Quest Pistols», был просто поражен такому брейку шамана. Творческое знакомство «Chicos de la Fiesta» и «Freeart» переросло в творческое сотрудничество, сейчас группа активно репетирует с этим балетом постановочный танцевальный номер для съемок клипа «чикосов» на драйвовую композицию «Эй малышка!» Режиссерами видео выступят известные братья Рожены.