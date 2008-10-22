Экс-супруг Яны Рудковской ответит за оскорбление

Судебная эпопея Яны Рудковской и ее бывшего супруга Виктора Батурина, похоже, никогда не закончится. Теперь у экс-благоверных новый повод официальньо ненавидеть друг друга: Батурин оскорбил продюсера Димы Билана, а также еще нескольких человек. В частности, во время интервью одному интернет-проекту Виктор Батурин не очень лестно прошелся даже в адрес жениха Яны фигуриста Евгения Плющенко. Он назвал его «профессиональным алкоголиком»! Однако больше всего, разумеется, досталось самой Яне. На записи также отчетливо прослеживается, что Виктор Батурин выставил бывшую жену в ненадлежащем свете. Назвав ее «продажной» и даже добавив для колорита несколько непечатных изречений. К слову, когда подобная ситуация произошла между Филиппом Киркоровым и Ириной Ароян, а также, когда солист трэш-шапито «Кач» Сергей Смирнов Оскорбил продюсера Виктора Дробыша, употребив в песне нецензурное слово, обиженные подали в суд и выиграли его без каких-либо трудностей. Так как все факты, как говорится, были на лицо. Посмотрим, чем закончится эта история.