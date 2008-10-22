Мадонна разводится из-за другого мужчины?

Информация о том, что певица Мадонна разводится уже давно ни для кого не секрет, хотя когда об этом услышали впервые, она была, словно гром среди ясного неба. Поговаривали, что все это – чистой воды пиар, но сейчас это похоже на правду. По крайне мере после того, как пресс-секретарь Мадонны прислала официальную бумагу, в которой сообщила о том, что Мадонна и Гай Ричи разводятся. И это – после семи с половиной лет брака. По слухам, причин для развода несколько. Одна из них – огромная загруженность Мадонны с ее бесконечными гастрольными турами, записями альбомов, съемками дисков и так далее. Кроме того, поговаривают, что сердце звезды уже давно занято не только Гаем Ричи. Некоторое время назад менеджер артистки познакомил певицу с с игроком бейсбольного клуба Yankees Алексом Родригесом. Между ними завязалась дружба, которая, возможно, переросла в нечто большее. Да и у Гая Ричи, не ровен час, появился кто-то на стороне. Конечно, если ты не видишь благоверную не то, что сутками – месяцами! Кстати, как истинный джентльмен режиссер Ричи не собирается претендовать на средства, кровно заработанные звездной женой. Ограничится лишь заработанным его непосильным трудом.