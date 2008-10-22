Aerosmith подтвердили слухи о записи нового альбома

Легендарная американская рок-группа Aerosmith сообщила, что после длительного перерыва, они готовы вернуться к работе. «Мы записали уже немало музыки для нового альбома, - говорит гитарист Брэд Уитфорд (Brad Whitford), - Пока у нас нет времени для работы в студии, где мы завершим запись нового материала и мы пока не знаем, когда нам удастся завершить этот альбом. Надеемся, что это произойдет в начале следующего года». Пластинка станет первой полноценной новой работой группы с момента релиза альбома 2001 года «Just Push Play». Напомним, что в 2004 году в свет вышел альбом «Honkin' on Bobo», состоявший преимущественно из кавер-версий. Стоит отметить, что 2008 год участники группы провели в различных клиниках по разным причинам – гитарист Джо Перри (Joe Perry) лег на операционный стол из-за травмы колена, а солист Стивен Тайлер (Steven Tyler) прошел курс лечения в реабилитационном центре.