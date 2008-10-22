Жан-Поль Готье стал дизайнером бутылки Evian

Известный французский модельер Жан-Поль Готье (Jean Paul Gaultier) стал дизайнером бутылки лимитированного выпуска популярной среди знаменитостей воды Evian. Бутылка оформлена в синем цвете и украшена дорогостоящими кристаллами. Известно, что данным дизайном самая известная в мире минеральная вода отметит свой юбилей. Продукт был представлен на вечеринке, посвященной Неделе Моды в Париже. По словам представителей Evian, данным дизайном модельер отблагодарил чистейшую в мире воду за ее вдохновение.