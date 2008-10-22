Аврил Лавин подписала контракт с компанией Canon

Известная канадская певица Аврил Лавин (Avril Lavigne) станет представителем успешной компании, одной из мировых лидеров в области создания цифрового оборудования, Canon. Поп-рок звезда прибыла в родную страну, чтобы снять рекламные ролики и снимки для рекламной кампании бренда, который готовится к выпуску новой линейки фотоаппаратов. Известно, что Аврил будет несколько лет представлять продукцию Canon. Помимо этого, стоит отметить, что в Канаде певица посетила концерт мировой музыкальной дивы Мадонны.