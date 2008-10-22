Татьяна Овсиенко осталась одна

Певица Татьяна Овсиенко, известная многим своим хитом "Женское счастье - был бы милый рядом", в свой день рождения осталась одна, без любимого мужчины. До последнего времени она жила в гражданском браке с Валерием Николаевым, одним из немногих русских актеров снимающихся в Голливуде. Сначала звездная пара долгое время скрывала свои отношения, а теперь ни Валерий, ни Татьяна, ни в какую не хотят признаваться в том, что их нежные чувства к друг другу канули в Лету. Свое 42-летие певица не намерена отмечать с размахом и празднику предпочла благотворительный концерт для военнослужащих МВД в Грозном. На одной сцене с группой "Челси" она выступит с программой из своих лучших песен. "Мы даже не в курсе, что у Татьяны день рождения, - удивляется Михаил, гитарист и по совместительству администратор группы "Челси". – Атмосфера вполне рабочая. Татьяна и словом не обмолвилась, что у нее сегодня праздник. Она даже слегка грустная". Николаев давно зарекомендовал себя весьма любвеобильным парнем. Разведясь из-за Дарьи Поверенновой со своей женой актрисой Ириной Апексимовой, он вскоре заинтересовался Татьяной Овсиенко. Но прошло время и о личном празднике своей гражданской супруги Николаев практически не вспоминает, полностью посвятив себя оттачиванию своего актерского мастерства. "Я сейчас в Таиланде и не в курсе, где находится Татьяна Овсиенко, - признался корреспонденту Дней.Ру Валерий Николаев. – У меня полным ходом идут съемки в новом фильме, о котором, к сожалению, ничего рассказывать не имею права. Продюсеры и режиссер держат все в строжайшем секрете".