У Сосо Павлиашвили сердечный приступ

Как стало известно Daily Show, накануне известный певец Сосо Павлиашвили был срочно госпитализирован в одну из столичных клиник в отделение кардиологии. Находясь дома, артист почувствовал резкую боль в области сердца и едва не потерял сознание. Жена Ирина тут же вызвала «скорую», которая, к счастью, прибыла довольно быстро. После предварительного обследования медики выявили у Павлиашвили отклонения в сердечной деятельности и проблемы с артериальным давлением. Чтобы более точно поставить диагноз, врачам необходимо привести более углубленное обследование, а для этого необходима госпитализация. Врачи предположили, что приступ мог быть связан с наблюдающимися на этой неделе перепадами атмосферного давления. Впрочем, в организме артиста могут быть выявлены и более серьезные отклонения. Супруга певца предпочла остаться в клинике вместе с Сосо, вверив их детей заботам нянечек. Ирина призналась нам, что так встревожена состоянием Сосо, что просто не может находиться дома в неведении.