Развод Мадонны и Гая Ричи может стать самым дорогим

По итогам бракоразводного процесса с певицей Мадонной состояние британского кинорежиссера Гая Ричи достигнет 60 млн фунтов стерлингов - более 103 млн долларов. При этом наличные средства, которые будут выплачены Ричи его бывшей супругой, составят не менее 20 млн фунтов. Как сообщают британские таблоиды, трое детей пары останутся вместе с Мадонной. От брака с Гаем Ричи у певицы есть сын Рокко, родившийся в 2000 году. Кроме того, у Мадонны есть дочь Лурдес, а два года назад она усыновила трехлетнего мальчика из Малави. О звездном разводе было объявлено 15 октября. В последнее время семейную жизнь звездной пары постоянно сотрясали громкие скандалы и различные разногласия, связанные с постоянной занятостью супругов карьерой и желанием Мадонны усыновить еще одного ребенка. Ранее британский таблоид Sun со ссылкой на близких друзей Мадонны сообщил, что певица собиралась объявить о разводе в 2009 году после окончания своего мирового турне "Sticky and Sweet". Но теперь, в связи со сложившей в последнее время напряженной ситуацией между супругами, они просят завершить процесс до рождества, которое уже, вероятно, не станет восьмой годовщиной сказочной свадьбы в шотландском замке. До сих пор самым дорогим бракоразводным процессом в британском шоу-бизнесе считался развод Фила Коллинза. Фронтмен группы Genesis заплатит своей бывшей супруге, ставшей третьей в биографии певца, Орианне Цевей 53,7 млн долларов. С рекордной суммой отступных Фил Коллинз обошел другого ветерана британской сцены Пола Маккартни, заплатившего экс-супруге Хизер Миллс 24,3 млн фунтов стерлингов. О разрыве сэр Пол и Миллз объявили в мае 2006 года. Первоначально Маккартни предлагал выплатить супруге 20 миллионов, однако Миллз эта сумма показалась недостаточной, а потому судебный процесс о разводе знаменитой пары затянулся до 17 марта 2008 года. Он был назван самым длинным в истории Великобритании. Между тем, в среде российских журналистов в последнее время муссируются слухи о другом грядущем громком разводе: на этот раз под прицелы попали Олег и Полина Дерипаска. По сведениям, полученным от источников, близких к паре, бизнесмен и его супруга собираются объявить о расставании в ближайшее время. Олег Дерипаска, владеющий холдингом "Базовый элемент", регулярно занимает первые места в рейтингах самых богатых и успешных бизнесменов. Трудовую деятельность Дерипаска начал в 1996 году. Согласно недавним рейтингам журналов "Финанс." и "Forbes" он занял первое место среди самых богатых людей России.