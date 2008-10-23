Группа «Тату» обвинила журналистов в бездарном пьянстве

Группа «Тату» презентует свой новый альбом «Веселые улыбки». Недавно солистки побывали в производственном корпусе завода в Подольске, где собираются и упаковываются диски. «Они прибыли огромным тиражом из Екатеринбурга самолетом», — рассказала Юля Волкова в очередной серии «t.A.T.u. ЛАЙФ» на канале Russia.Ru. Певицы с нетерпением отправились в сборочный цех, чтобы первыми увидеть и оценить долгожданную пластинку и ее оформление. «Вот наш диск, который скоро уже появится везде. Прикольно! — восторженно воскликнула Лена Катина, трепетно сжимая альбом в руках. «Мы видим его в первый раз, вы его тоже скоро увидите0», — критичным взором окидывая обложку диска, сказала Юля. »Это целая жизнь, поразительно! Это очень тяжело, и каждый человек ответственен за какую-то свою определенную машину. Мне кажется это невозможным, — призналась темненькая «татушка», впечатленная слаженностью процесса сборки дисков. — Как их легко продавать, как легко покупать и как сложно делать!«Несколько альбомов растроганные артистки собрали своими руками. После экскурсии по заводу девушки рассказали о своей необычной презентации. «На самом деле это такой небольшой неформат, потому что мы решили сделать фотоавтографсессию на специальном фоне с профессиональным фотографом, — поведала Юля Волкова. — Все эти презентации в клубах, как многие артисты делают, бухло, журналисты и все такое, это немножечко надоело, поэтому наше мероприятие будет слегка странным, но не удивляйтесь, это в нашем стиле». К слову, у «татушек» за плечами уже немало презентаций. «Мы собирали много фотографов, много журналистов, которые бухали и которым ничего не надо было, — возмутилась Волкова. — Поэтому в этот раз мы делаем презентацию непосредственно для вас, наших любимых фанатов и поклонников, чтобы вам было хорошо и приятно! А после презентации мы еще успеем сделать свою какую-нибудь after-party», пишет dni.ru. На самом деле, все эти презентации действительно мало отличаются друг от друга, замечает Toppop.ru. И выезд на завод тоже не сверхъестественный факт, так уже делали и очень многие. В любом случае, оценивать новые альбомы исполнителей прежде всего журналистам и критикам, профессиональное мнение которых важно для любого артиста, ведь фанаты итак любят и не всегда за творчество и новые песни, а вот заручиться положительным мнением критика — высшая похвала. Так что, наверное, зря Волкова так отзывается о журналистах.