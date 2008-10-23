Олег Газманов станет телеведущим

Приняв участие в прошлогоднем шоу «Танцы на льду» (канал «Россия»), Олег Газманов, похоже, готов стать лицом «второй кнопки». Несмотря на плотный график выступлений, он будет просыпаться ни свет ни заря, чтобы вести рубрику в программе «Доброе утро, Россия» – «Звездный час». В студии ведущий будет обсуждать с экспертами и телезрителями самые разные темы – от здоровья и воспитания детей до поздней любви и цен на недвижимость. Чтобы попасть в «ящик», артист прошел серьезный кастинг, оставив за бортом своих коллег. – Камер я не боюсь, – поделился с "Желтой газетой" Газманов, – поэтому уверенно чувствую себя в студии. Только вот раньше я бывал в «Добром утре» как гость, а теперь – полноправный хозяин в студии. И традиционные утренние пробежки стали совсем ранними – надо спешить на работу.