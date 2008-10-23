Мадонна хочет лишить детей Рождества?

Словесная перепалка между Мадонной и Гаем Ричи продолжается! Впрочем, ведут ее не они сами, а их всевозможные "друзья", "инсайдеры" и "приближенные источники". Насколько они друзья на самом деле, судить трудно, но западная пресса охотно их слова печатает. Давайте и мы послушаем, что они говорят! Британская Daily Mirror цитирует одного из приятелей Гая, который утверждает, что режиссер опасается того, что Мадонна может лишить их детей традиционного Рождества. Сам он планировал устроить пышный праздник для Лурдес, Рокко и Дэвида, но к концу года они с Мадонной, скорее всего, уже будут разведены, так что он боится, что певица не захочет учитывать его пожелания. Она исповедует каббалу, ответвление иудаизма, а иудеи, как вы знаете, не празднуют Рождество. Он ничего не имеет против каббалы, но он - за Рождество! "Гай много чего вынес для себя из учения каббалы, так что говорить сейчас, что он против него - это чушь. Но, с другой стороны, он - британский традиционалист, и он бы хотел, чтобы его дети почувствовали вкус и ароматы настоящего английского Рождества. Он не хочет быть в стороне от воспитания детей, а это, по его мнению, стараниями Мадонны уже происходит, так что он всеми силами хочет изменить сложившееся положение. Он мечтает быть с детьми это время года и надеется, что Мадонна пойдет на компромисс". Но, кажется, Мадж компромисс видит совершенно в ином! Как сообщает Daily Mail, она предложила Гаю дополнительные 5 миллионов фунтов. Если он возьмет их, Мадонна взамен сможет диктовать ему условия, как, когда и как долго он сможет видеть собственных детей. Как говорят, все советуют Ричи согласиться, потому что в суде певица все равно добъется своего, и он ничего не выиграет.