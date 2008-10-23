ШОК! Пэрис Хилтон купила бордель

Пэрис Хилтон стала беднее на 850.000 фунтов стерлингов. Сию, прямо скажем, астрономическую сумму светская львица потратила на здание бывшего публичного дома, находящегося в печально знаменитом лондонском Ист Энде. Да-да, это именно в этом районе когда-то орудовал Джек-Потрошитель! Здесь тогда находились городские трущобы, да и сейчас Ист Энд весьма и весьма отличается от фешенебельного Вест Энда. Впрочем, мрачные истории, связанные с этим местом и домом, в частности, Пэрис не только не беспокоят, а, напротив, приятно будоражат: "Здание просто очень красивое. - говорит она. - В нем нет обычных в нашем понимании комнат, скорее, оно внутри похоже на лабиринт. Когда-то это место было логовом для курильщиков опиума (вспомните Джонни Деппа в фильме "Из ада"!). Также здесь до сих пор сохранились железные балки, к которым приковывали пиратов и воров". Словом, новообретенный домик Пэрис когда-то служил пристанищем для моряков, наркоманов и всяческого разношерстного сброда. Неведомый инсайдер рассказал Daily Star о том, что Пэрис в восторге от покупки: "Она оценила уникальность этого места, так что его сногсшибательная стоимость показалась ей справедливой и она немедленно решилась на покупку". В-общем, да:)) Если бы у меня были лишние без малого миллион фунтов? я бы тоже не раздумывала!:))