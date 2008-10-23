Ираклий Пирцхалава займется пошивом куклы

Известный певец и футболист-любитель Ираклий Пирцхалава приступил к работе над созданием куклы Льва Яшина для благотворительного проекта «Парад звездных кукол - детям» и решил объявить об этом в день рождения великого голкипера СССР. «Я думаю, что кукла Льва Яшина непременно заинтересует публику на благотворительном аукционе, поскольку, как правило, такие покупки совершают мужчины, и им не надо объяснять, кто такой Лев Яшин, и что он сделал для страны» - говорит Иракли. – Сегодня наверняка российские футбольные клубы, и в первую очередь клуб Динамо Москва, вспомнят Льва Ивановича, так как 22 октября - день рождения великого футболиста страны, лучшего футболиста Европы в 1963 году и обладателя европейской награды «Золотой мяч», гениального вратаря. Проект «Парад звездных кукол - детям» действует уже несколько лет. Его участниками стали десятки известных в России личностей. Куклы от известных артистов, актеров, телеведущих продаются на аукционах, а на деньги от продаж идут на оплату операций, необходимых больным детям. Так что для Ираклия пошив куклы собственным руками – это творческое самовыражение, которое, к тому же, принесет реальную практическую пользу.