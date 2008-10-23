Бывшая солистка «ВИА Гры» оценила свое тело

Среди западных знаменитостей давно стало нормальным страховать собственное тело или его части. О застрахованной на миллион долларов пятой точке Дженнифер Лопес в свое время не говорил только ленивый. В России известные артисты перенимают опыт и тоже начинают страховать свои достоинства. Так, Земфира застраховала свои пальцы, а Николай Басков - голос. Бывшая солистка "ВИА Гры" Анна Седакова пошла еще дальше. Певица решила застраховать все свое тело на сумму 500 тысяч долларов, пишет "Комсомольская правда". Это неудивительно: теперь артистка участвует в весьма травмоопасном шоу "Ледниковый период". Девушка поначалу даже боялась выйти на лед, но теперь чувствует себя намного увереннее. "Раньше меня приводила в ужас мысль о том, что я могу упасть, удариться, а сейчас, подумаешь, упала! - призналась Седокова. - Хоть мы между собой и посмеиваемся, обсуждая, кто из нас следующий себе что-нибудь вывихнет или сломает, но на самом деле с каждым разом смеяться хочется все меньше и меньше. А вдруг следующим станешь именно ты? Осторожность осторожностью, но не мешало бы и подстраховаться". Говорят, сумма страхового договора составляет не менее 500 тысяч долларов. А каждая часть тела певицы оценена в 50 000 долларов. В таком случае, если случается, например, травма ноги, пострадавшая может получить 50 000 долларов и деньги на лечение. Напомним, в этом сезоне на "Ледниковом периоде" пострадали Сергей Жигунов (из-за травмы ноги он так и не вышел на лед), Жанна Фриске (она повредила спину) и Екатерина Стриженова.