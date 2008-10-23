Тайна убийцы бывшей участницы «Дома-2»

Бывшая участница "Дома-2" Оксана Аплекаева еще два месяца назад была жива и здорова, и никто не подозревал о грядущей трагедии. 29 августа девушка пропала, а вскоре ее нашли задушенной на трассе Москва-Истра. Милиция за эти несколько недель успела проверить несколько версий, но каждый раз у подозреваемого было железное алиби. Новых догадок нет, а являться с повинной убийца бывшей звезды реалити-шоу не спешит. Дело об убийстве Оксаны Аплекаевой грозит превратиться в классический "висяк", пишет "Комсомольская правда". Как рассказали в следственном управлении, каждый случай расследуется минимум два месяца, и если следователям не удается справиться за этот срок, уголовное дело может быть приостановлено. Через несколько дней положенные на расследование убийства Оксаны Аплекаевой два месяца истекают, и поиск убийцы могут прекратить. На сегодняшний день существенных результатов поиски не дали. "Мы нашли и опросили людей, которые видели ее перед смертью, - сказали следователи. - Но у всех есть железное алиби". "Следственные действия еще продолжаются, но существенных сдвигов пока нет", - заявила официальный представитель Подмосковного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ Юлия Жукова. Напомним, в ходе расследования были проверены записи с видеокамер, данные в записной книжке и компьютере убитой, прошел обыск в квартире Оксаны, было опрошено множество людей из близкого окружения девушки. Было и трое подозреваемых, но все мужчины сумели доказать свою невиновность. Оксана Аплекаева похоронена в родной Уфе. Шансов на то, что ее убийца предстанет перед судом, не так много.