Соланж Ноулз отправится в британский тур

Популярная певица, продюсер и автор хитов Соланж Ноулз (Solange Knowles) планирует отправиться в гастрольный тур по Британии в поддержку своего студийного альбома «Sol-Angel and the Hadley St. Dreams». Первый концерт в рамках тура поп-звезды состоится 4 ноября этого года. Отметим, что это первый сольный тур Соланж. Напомним, что певица была известна в музыкальных кругах до выпуска альбома благодаря работе с популярной группой Destiny’s Child, а в дальнейшем и с ее участницами, которые начали сольную карьеру. Помимо этого, сестра известной певицы Бейонс (Beyoncе) также разрабатывала танцевальные номера для ряда мировых звезд.