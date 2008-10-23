Голливудских звезд снова осмеяли

В воскресенье не стало Ричарда Блэквелла, перед которым трепетали все мировые знаменитости. На протяжении четырех десятков лет легендарный критик ежегодно составлял списки самых безвкусно одетых звезд. В рейтинг попадали все, кто имел неосторожность неправильно подобрать себе наряд: от королевы Елизаветы Второй и принцессы Дианы до Шер и Бритни Спирс. Поставив каждую из оплошавших дам на свое место в списке из десяти позиций, мистер Блэквелл выносил "модный приговор" из рифмованных строчек. Острый на язык критик всегда точно подмечал все особенности в манере одеваться. При всей своей язвительности он был и очень добросердечным человеком. Так, в прошлом году он не стал включать в свой рейтинг Бритни Спирс. Как объяснил мэтр, у девушки было слишком много проблем в личной жизни и не стоило лишний раз ее тревожить. Новых списков, в которых фигурировала бы Бритни, Пэрис Хилтон, Виктория Бекхэм и прочие "любимицы" мистера Блэквелла мы, к сожалению, уже не увидим. А пока почтить память легенды можно, вспомнив его самые меткие рецензии. "В обтягивающих свитерах и юбках она похожа на связку сосисок", - в 1965 году сказал критик о знаменитой Элизабет Тейлор. Бриджит Бардо мистер Блэквелл в 1962 году назвал "пухленькой молочницей", напоминающей корову, и добавил, что у обеих одинаковое количество актерского таланта. Ироничный гуру моды не пожалел и королевских особ. Принцессу Диану в 1982 году мистер Блэквелл раскритиковал за то, что она от "юного, свежего и независимого перешла к безвкусному и неяркому стилю". В 1999 году досталось и самой английской королеве. За красный наряд она получила нелестный отзыв: "Она что, была новогодней елкой во дворце или королевским клоуном?" - вопрошал мистер Блэквелл. Нынешняя супруга принца Чарльза тоже не осталась без внимания. Критик осмеял фирменную шляпу Камиллы Паркер-Боулз, украшенную перьями. По мнению Ричарда Блэквелла, в ней она выглядит, как пережиток Юрского периода. Впрочем, основное свое внимание критик уделял все же певицам и актрисам. Досталось от него и ветерану сцены Шер, и Шинед О'Коннор (в 1990 году она была названа "кошмаром нового века" и "бритоголовой банши на МТВ"), и Spice Girls, которых критик назвал "единственными в мире специями, которые не имеют вкуса". Отдельной критики за излишнюю любовь к мини и худобу всегда заслуживала бывшая солистка герлз-бэнд Виктория Бекхэм. Ричард Блэквелл составлял и списки хорошо одетых дам, но людям всегда был интересен именно черный список, который ежегодно перепечатывался по всему миру. К сожалению, новых таких рейтингов от остроумного критика мир больше не увидит.