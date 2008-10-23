Басков женится на знаменитой Кабалье

После развода Николай Басков наслаждается свободой и не торопится остановить свой выбор на какой-нибудь одной девушке. И если несколько месяцев назад тенору приписывали роман с юной гримершей по имени Анастасия, то теперь заговорили о его романтической связи с дочерью Монтсеррат Кабалье Монситой. Как пишет "Комсомольская правда", прежнюю пассию Басков не стал увольнять из своей команды и предложил остаться друзьями. 19-летняя Настя согласилась на условия певца и осталась работать с ним, однако комментировать ситуацию не хочет. Если верить слухам, у Николая сейчас куда более серьезное увлечение. Дочь Монтсеррат Кабалье красива, талантлива, богата и давно питает к Баскову теплые чувства. Николай Басков, тогда еще семейный человек, вместе с женой Светланой даже присутствовал на свадьбе Монситы и бизнесмена Карлоса. Брак певицы продержался недолго, распались и казавшиеся прочными отношения Николая и его жены. Этот союз не спасло даже наличие в семье сына Бронислава. Говорят, свою роль здесь могла сыграть зародившаяся в первые же дни знакомства Баскова и Монситы взаимная симпатия. Парочка познакомилась еще в 2000 году, когда Кабалье объявила Баскова своим учеником. Николай всегда тяготел к роскошным брюнеткам, а темноглазая, с длинными темными волосами и яркими чертами Монсита даже чем-то напоминает бывшую жену певца Светлану. Поговаривают, что у Баскова и дочери Кабалье все серьезно. Тенор будто бы уже провел ночь с Монситой в столичном отеле, и теперь дело идет к свадьбе.