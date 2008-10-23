Родители школьников боятся Майкла Джексона

Бывший король поп-музыки Майкл Джексон перебрался в новый особняк в Лас-Вегасе, расположенный буквально в нескольких метрах от средней школы, которую посещают 600 учеников в возрасте от 4 до 13 лет. Соседство детишек с 50-летним певцом не на шутку испугало их родителей, сообщает Showbiz Media. «Некоторые родители не хотят видеть Джеко рядом со своими детьми. Они боятся, что он может видеть детей, садящихся в школьный автобус, из своих окон», – рассказал газете Sun отец одного из учеников. Тем не менее другие жители района утверждают, что Джексон ни разу не посещал школу и вообще ведет себя очень скромно, появляясь повсюду в окружении телохранителей. Напомним, что в 2005 году Джексону было предъявлено обвинение в растлении малолетних, однако вина артиста доказана не была.