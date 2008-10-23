Энрике Иглесиас отпаивал собратьев по несчастью виски

Вынужденная посадка самолета, летевшего рейсом из США в Манчестер, произошла над Атлантикой по причине отказа двигателя. Кроме трех пассажиров и двух пилотов, на борту находилась 33-летняя знаменитость Энрике Иглесиас. - Что точно случилось непонятно, но мы заметили, как внезапно исчез шум двигателя, - поделился своими страхами с репортерами таблоида «Бильд» известный певец. - Я сохранял спокойствие, но трое других плакали вплоть до вынужденной посадки в аэропорту. Я пытался успокоить их виски и водкой. После пережитого двухчасового кошмара, пилотам удалось посадить самолет в Лондонском аэропорту Luton. На вопрос журналистов, не захочет ли друг Анны Курниковой теперь пересесть на корабль, автобус или автомобиль, чтобы избежать стресса в воздухе, многоопытный пассажир Иглесиас коротко ответил: «Ни один вид транспорта не даст 100 % шанса выжить». Через сутки после инцидента над Атлантикой, он снова сидел в самолете, перелетая из Англии в Германию. Певец признался: «В основном я не охотно летаю, и всегда радуюсь, когда чувствую твердую почву под ногами». В Европе Иглесиас представляет свой новый альбом „Greatest Hits“, куда наряду с уже известными песнями вошли 3 новых произведения. Иглесиас говорит, что он «супердоволен результатом».