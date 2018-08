Linkin Park раскрутят новый сингл с помощью телесериала

Группа Linkin Park намерена заняться продвижением своего нового сингла "Leave Out All The Rest" через сериал CSI, сообщается на сайте журнала Rolling Stone. Композиция c последнего студийного альбома коллектива Minutes to Midnight прозвучит в начале одного из эпизодов сериала, а также будет сопровождать титры. Премьера эпизода состоится 6 ноября. Кроме того, серия CSI, в которой будет звучать композиция, будет называться как и сингл - "Leave Out All The Rest". Помимо композиции Linkin Park в эпизодах сериала также будут звучать песни группы The Who. "Leave Out All The Rest" – пятый и последний сингл с альбома Minutes to Midnight, который вышел в 2007 году. Релиз сингла состоялся 15 июля 2008 года. В настоящее время песня занимает 11 позицию в хит-параде Billboard Hot Modern Rock Tracks.