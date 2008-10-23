Юдашкин подарил Киркорову часы с бриллиантами

Филипп Киркоров приехал на модный показ Валентина Юдашкина, ознаменовавший открытие недели моды в Москве, заблаговременно. Поп-король предстал перед публикой в шикарном черном костюме от дома моды Юдашкина. Корреспонденту Toppop.ru Филипп продемонстрировал уникальные часы с бриллиантами, которые ему презентовал «маэстро» моды. По признанию Киркорова, у него есть много вещей от Юдашкина — джинсовая линия, аксессуары, классика. Да и вся коллекция сценических костюмов певца сделана руками этого модельера.