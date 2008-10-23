Сергей Зверев: «Мужчина на каблуках - это модно»

Мужчина, ну как вы стоите, это же не мой ракурс, поднимите камеру, а еще лучше купите себе каблуки, сейчас это модно», — не переставая повторял Сергей Зверев операторам маленького роста, которые снимали его снизу. В этот вечер советы от стилиста, который по традиции пребывал в шоке от происходящего, получали все окружающие. Кому-то Зверев советовал демонстрировать свою «оральную» зону, кому-то открыто заявлял о жутко промелированных жирных волосах. Но больше всего досталось слабому полу. Стилист отпускал в адрес всех встреченных девушек, что они выглядят хуже трансвеститов. «Неужели природа им не подсказывает как и что нужно делать? — не унимался Сергей. — Если не подсказывает природа, подскажет Сергей Зверев.Главное индивидуальность. Вы должны знать, что вы тренд, вы торговая марка. Все зависит от вас. Следите за Зверевым, и все будет хорошо». «Мой look на сегодня, — заявил Зверев TOPPOP.ru, — это несколько марок Dior, Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli, кое-что свое. Вообще, на мне классика сейчас, так как я пришел к Юдашкину, а это роскошные вещи, шикарные женщины, конечно, же я одел все самое дорогое».