Юлия Айсина: Моя одежда самая дорогая в Украине!

Самое модное событие Украины «Ukrainian Fashion Week» традиционно заканчивается вечеринкой-закрытием, на которой собираются дизайнеры, модели и люди из fashion индустрии, чтобы подвести черту в тенденциях сезона и отпраздновать свой взнос в культуру моды. Закрытие «Ukrainian Fashion Week сезона весна-лето 2009» прошло в «Leo Club», одном из самых дорогих ресторанов сети «Козырная Карта». За бокалом вина организаторы «UFW», дизайнеры и VIP-персоны делились впечатлением от прошедшей Недели Моды и своими планами на будущее. Юлия Айсина, Светлана Бевза, Алексей Залевский, Руслан Захарченко, Анна Бублик, Сергей Ермаков, Дмитрий Коляденко, Мария Жулай, Евгения Власова и многие другие публичные люди присутствовали на вечеринке, наслаждаясь шоу-программой и раздавая интервью прессе. Юлия Айсина, одна из самых известных дизайнеров, чью одежду носят многие люди украинского бомонда и шоу-бизнеса, в теле-интервью созналась, что её наряды одни из самых качественных и, соответственно, дорогих в Украине. Но между тем она любит делать подарки своим частым клиентам и одно платье из коллекции «Королева объявила шах и мат» представленной на «Ukrainian Fashion Week» она подарит известной певице Евгении Власовой, с которой дизайнер провела всю вечеринку, обсуждая возможное сотрудничество…