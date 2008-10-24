Джордж Клуни вернулся к бывшей возлюбленной

Джордж Клуни, конечно, самый закоренелый холостяк в Голливуде, но в одиночестве он пребывать не любит. После расставания Джорджа с излишне болтливой Сарой Ларсон репортеры с нетерпением ждали, когда же им представится возможность написать о новой возлюбленной мистера Клуни. И вот, кажется, час икс настал! Вот только подружка у Джорджа, по слухам, совсем не новая. Это снова Криста Аллен, с которой наш герой познакомился в 2002 году, снимая свой режиссерский дебют «Признания опасного человека». Они встречались чуть более двух лет, а затем разбежались – как говорят, по инициативе Кристы. New York Daily News цитирует слова человека, назвавшегося другом Клуни. Вот что он говорит: «Криста всегда готова принять его обратно. Она признает, что никак не может его забыть… И Джордж тоже любит ее по-настоящему. И ее 11-летнего сына он обожает».