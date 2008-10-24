К юбилею Аллы Пугачевой снимут художественный фильм

В то время пока Филипп Киркоров пытается реализовать свои амбиции в кинобизнесе, докучливо напрашиваясь к разным режиссерам в их новые проекты, его экс-супруга Алла Пугачева может похвастать более весомым достижением - про нее снимут большой художественный фильм. Российский режиссер и сценарист Александр Стефанович (который, кстати, был вторым мужем певицы) задумал снять кино о жизни великой советской дивы. Кино планируется завершить к юбилею Примадонны. Intermedia сообщает, что этот фильм будет игрового характера и главной героиней в нем будет неизвестная певица. Хотя для создания ее образа будут использоваться факты из жизни Аллы Борисовны. Вполне возможно, что роль певицы будет отдана молодой девушке Ирис. Александр Борисович Стефанович уверен, что эта юная певица похожа на Пугачеву в молодости. Тридцать лет назад Алла Борисовна сама снималась в похожем фильме о некой певице Анне Стрельцовой под названием «Женщина, которая поет». В сценарий того фильма также были включены моменты из жизни Аллы Пугачевой, пишет km.ru.