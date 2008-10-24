Наталья Сенчукова отметит день рождения пирожками и борщом

Певица Наталья Сенчукова 25 октября отметит свой 38-й день рождения. «Мы будет отмечать его, скорее всего, на теплоходе – наедимся пирожков с борщом и попляшем «Барыню» с «Цыганочкой», - рассказал корреспонденту Intermedia муж певицы Виктор Рыбин. Что касается подарка для Натальи, то на эту тему музыкант распространяться не хочет. «Зачем людей злить? В стране и так кризис, а я про подарки рассказывать буду», - сказал Рыбин. Но об одном сюрпризе для Сенчуковой он все же поведал. «Наташа уже два года является президентом Межрегиональной федерации каратэ, у нее у самой черный пояс. Дети приготовили к ее дню рождения большую газету, на которой обвели свои ладошки и написали пожелания. В этом поздравлении приняли участие около 300 детей. В Наташин день рождения тренерский состав и подарит ей этот подарок», - рассказал Виктор. Кстати, сын супругов Василий тоже принял участие в оформлении этой газеты.