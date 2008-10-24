Дочь Алены Апиной хочет быть фотомоделью

Певица Алена Апина в рамках Российской недели моды приняла участие в показе «Дочки-матери» модельера Хелены Эланж. Певица вышла на подиум вместе со своей 7-летней дочерью Ксенией под композицию «На теплоходе музыка играет». «Алене очень понравилось. Хелена учла ее пожелания насчет цвета. Алена очень любит алый цвет, он очень хорошо смотрелся на подиуме», - рассказала корреспонденту Intermedia пресс-атташе певицы. Стоит заметить, что для Алены это был первый выход на подиум, равно как и для ее дочки. Несмотря на это, по словам представительницы певицы, и мама, и дочка чувствовали себя на подиуме вполне уверенно, а после показа Ксюша заявила, что хочет быть моделью. В рамках коллекции «Дочки-матери» на подиум со своими чадами вышли певец Вилли Токарев и актер «Театра Луны» Александр Раппопорт.