Наоми Уоттс сыграет нобелевскую лауреатку?

Наоми Уоттс ведет переговоры об участии в проекте киностудии Universal «Меня зовут Джоди Уильямс» («My Name Is Jody Williams»). Как сообщает The Rolling Stone со ссылкой на Cominsoon.net, режиссером драмы выступит Одри Уэллс, она же написала сценарий картины. Продюсируют ленту Брюс Коэн и Дэн Джинкс. В фильме рассказывается история учительницы Джоди Уильямс, работавшей на агентство по временному найму, а потом посвятившей себя общественной деятельности. Уильямс получила Нобелевскую премию как основательница программы по запрещению использования противопехотных мин.