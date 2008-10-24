Шок! Chicos de la Fiesta собираются сменить пол!

Несмотря на то, что съемки нового клипа бесбашенной группы «Chicos de la Fiesta» на песню «Эй, малышка!» будут проводиться в условиях строжайшей секретности, нам все же стали известны некоторые подробности. Во-первых, прямо на съемочной площадке участники группы собираются сменить пол. Каким образом – будет это пластическая операция или что-то еще более радикальное, остается только догадываться! Напомним, что режиссерами клипа выступят Андрей и Филлип Рожен. На данный момент Чикосы активно занимаются хореографией вместе с балетом «Freeart». А все загадочные подробности сюжета станут известны только во время премьеры клипа в эфирах телеканалов нашей страны.