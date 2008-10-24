СРОЧНО! У Виктора Салтыкова на днях ожидается пополнение

Участник проекта «Ты суперстар - 2» певец Виктор Салтыков признался, что с нетерпением ждет пополнения в своей семье. - Со дня на день должна родить моя любимая жена, - рассказывает Life.ru артист. - Это будет мой третий ребенок. Чета Салтыковых ожидает появления на свет мальчика. Беременность Ирины протекает без осложнений, будущая мамочка, по словам супруга, чувствует себя очень хорошо. - УЗИ показало, что у Ирины будет мальчик, - говорит директор артиста Александр. - Но Витя и Ира не спешат с именем, мало ли что... А вдруг родится девочка?! Сейчас Ирина находится дома, хотя её предупредили, чтобы она в любую минуту была готова к родам. Из-за ожидающегося появления наследника Виктор уже отменил все гастроли, кроме шоу «Ты - суперстар». Ведь съемки проходят в Москве. Приехал, снялся - уехал.