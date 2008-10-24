Руслан Квинта вернул к творческой жизни Надежду Копчу

В активную ротацию украинских радиостанций и музыкальных телеканалов поступил новый хит от Руслана Квинты в исполнении певицы Надежды Копчи. Артистка возвращается на большую сцену после 10 лет творческой паузы! Ровно полгода назад состоялось ее знакомство с известным композитором-хитмейкером. На протяжении всего этого времени творческий тандем активно воплощает в жизнь абсолютно все творческие идеи – работа в студии кипит полным ходом! На данный момент готовится полноценный студийный альбом, который символизирует возвращение Надежды Копчи на сцену.