Вечер Натальи Могилевской на «Фабрике зiрок-2»

25 октября в субботу на «Фабрике зiрок-2» грандиозный гала-концерт песен Натальи Могилевской. По задумке Нового канала и «Стар Медиа» «фабриканты» выступят в дуэтах с наставником «Фабрики зiрок-2» Натальей Могилевской. Музыкальный продюсер одного из самых рейтинговых телешоу Украины готовит неожиданные дуэты. Кто именно и какие песни будет исполнять - пока держится в тайне. Однако, уже известно, что в концерте прозвучат песни как из старого репертуара певицы - «Полюби меня такой», «Мiсяць», так и нового – «Real O» и «3,2,5» написанные участником второго сезона «Фабрики» Владом Дарвиным. Споет ли певица со своим юным автором – пока тайна за «семью печатями».