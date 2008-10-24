Скандалы в семье Михалковых

В семье известного режиссера Никиты Михалкова - серьезные внутренние противоречия. Уже второй десяток лет Михалковы заявляют о себе, как о династии. Однако, по мнению Татьяны Евгеньевны, второй супруги Никиты Сергеевича, с которой он живет в браке больше 30 лет, о причастности к великой семье могут заявлять далеко не все cообщает Life. Почти у всех Михалковых можно поучиться аристократическим манерам. Особенно бурно голубая кровь течет в Никите Сергеевиче и его старшем сыне, рестораторе Степане. Но вот как раз Степан, убеждена Татьяна Михалкова, меньше всего может претендовать на причастность к роду Михалковых. Во всяком случае, о его ресторанном бизнесе, когда говоришь о династии, лучше помолчать. - В истории любой семьи вы найдете все, - говорит Михалкова. - Но как можно приравнивать сеть ресторанов и творчество? Ну а каком бизнесе можно говорить сейчас в нашей стране?, - явно на что-то намекает мудрая женщина. - Вот о каком бизнесе? Вы сами понимаете, какой у нас сейчас может быть бизнес. Вообще о Михалковых, как о династии, заговорили не так уж давно. - Никто даже не произносил этого слова в советские времена, - вспоминает супруга режиссера. Зато сейчас о лучших людях из семьи Михалковых знает вся страна. Но Михалков Михалкову - рознь! - Вы ставите на одну доску великое русское имя и ресторанный бизнес! - после вопроса о таких разных Михалковых, у Татьяны Евгеньевны задрожал голос. - Говорить о родословной, где Суриков! Здесь Суриков - величина! Вы понимаете? Есть Никита Сергеевич Михалков, через века будет. Есть Кончаловский. А говорить о чем-то остальном с придыханием - о ресторанном или модельном бизнесе? Это просто пена современная! Никита Сергеевич Михалков о себе заявил, как признанный, все остальное мешать в кучу... нельзя.