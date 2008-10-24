«Тяжелый песок» украли у Спилберга

Как стало известно Life, сага о еврейской семье «Тяжелый песок», которая уже успела стать главным телевизионным хитом сезона, начала создаваться со скандала. Оказывается, фильм о тяготах еврейского народа, живущего на Украине, хотел снять культовый американский режиссёр Стивен Спилберг. Не только хотел, но и начал воплощать задумку в жизнь. В то время продюсер Спилберга Джерри Льюис обсуждал с украинской стороной проект фильма, основанного на свидетельствах украинцев, которые выжили во время холокоста. - Этот фильм будет снят для фонда «Выжившие в холокост», создателем которого является Спилберг, - заявлял Льюис. Кроме того, предполагалось создать еще пять подобных лент в других странах. Однако вскоре планы Спилберга изменились - как утверждают очевидцы, не совсем по его воле. «Сказка стала былью» в руках другого, русского режиссера Антона Барщевского. - Спилберг не будет снимать эти фильмы, и до сих пор не решено, кто займётся съемками ленты на Украине, - прокомментировал тогда Льюис. Судьба, кажется, сама привела режиссёра Антона Барщевского к созданию саги «Тяжелый песок». В 90-е годы он возглавлял представительство фонда Спилберга «Выжившие в холокост» в Восточной Европе, странах СНГ и Балтии. Для архива этого фонда было снято более пяти тысяч интервью с жертвами холокоста, и более того, Барщевский был исполнительным продюсером документального фильма Стивена Спилберга и Дж. Молла «Последние дни», за которую они получили премию «Оскар». - Накопленные в результате этих работ знания, собственные впечатления от встреч с уцелевшими свидетелями событий, оказались бесценны при создании фильма, - говорит Антон Барщевский. Отснятую ленту создатели сериала собираются в скором времени отправить в фонд Спилберга. - Мы очень надеемся, что Спилберг увидит наш фильм и оценит его по достоинству, - рассказывает креативный продюсер сериала Дарья Виолина.