Гитарист группы «Deep Purple» подписал паспорт фаната

Легендарный гитарист «Deep Purple» Стив Морс оставил автограф ...в паспорте своего поклонника. Фанат прождал своих кумиров на выходе из концертного зала Новосибирска больше трех часов, а когда, наконец, увидел их, растерялся и протянул для автографа первое, что попалось под руку ... паспорт. - Паспорт?! - удивленно протянул Стив Морс, перелистывая документ и, получив утвердительный кивок поклонника, взял маркер и расписался на последней странице, сообщает Life. - Я готов прыгать до неба от радости, - улыбается 19-летний томич Руслан Радов. - Паспорт нисколечко не жалко! Его же всегда заменить можно, а эту страничку я вырву и повешу в рамочку. Буду своим внукам показывать!