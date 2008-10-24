Анджелина Джоли и Брэд Питт женятся

Анджелина Джоли и Брэд Питт всего за три года совместной жизни успели стать родителями шестерых детей, но заключить официальный брак парочка все никак не соберется. Слухи о предстоящей свадьбе актерской четы то появляются, от затихают вновь, а сами Анджелина и Брэд давно научились не обращать внимания на всю суету вокруг столько ожидаемого события. Однако в недавнем интервью актриса все же призналась, что свадьба планируется. Правда, о конкретных сроках говорить пока рано. О бракосочетании Анджелина говорит пока только намеками, пишет "Us Weekly". И если свадьба случится, это будет сделано исключительно ради детей. "Когда мы впервые встретились, у меня уже был ребенок, - говорит Джоли, имея в виду первого приемного сына Мэддокса. - Мы не жили вместе, и мы удочерили Захару. Обычно люди влюбляются, и все события разворачиваются вокруг свадьбы. О детях думают уже потом. Мы все сделали совсем иначе, но рано или поздно дети спросят. Ну, вы знаете, они смотрят фильмы и задают вопросы. Они хотят знать, почему Шрек и Фиона поженились, а мы нет". Напомним, сейчас звездная пара воспитывает приемных Мэддокса, Захару и Пакса и троих родных детей Вивьен Маршелину, Нокса Леона и Шило. Кстати, Анджелина после развода с последним официальным мужем Билли Бобом Торнтоном вообще разочаровалась в браке и не раз говорила о своем намерении никогла больше не выходить замуж. Возможно, появление такого количества детей все же заставило звезду изменить свои взгляды. Брэд Питт же как-то заявил, что готов жениться на спутнице жизни только после того, как будут разрешены однополые браки. Теперь остается гадать, победит ли в Брэде борец за права сексуальных меньшинств, или преданный отец и муж, готовый ради счастья семьи повести наконец жену к алтарю.