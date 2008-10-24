Москва станет столицей британского кино

Фестиваль нового британского кино, в прошлом году ознаменованный триумфом картины Шейна Медоуза о фанатах и патриотизме "Это Англия", в этом году совершает камбэк со связкой лучших фильмов Соединенного Королевства этого года. С 28 октября по 4 ноября в кинотеатре "Формула кино Европа" один за другим будут продемонстрированы 10 фильмов от десяти режиссеров актуального британского кино. В число прочих войдет новое творение лауреата международных премий Асифа Кападии "Нереальный север" с Шоном Бином и Мишель Йео - последнюю теперь уже редко увидишь в авторском, некоммерческом кино. Кроме того, грядет одна из самых ожидаемых комедийных премьер этой осени – картина Джеки Удни "French Film: Другие сцены сексуального характера" – своеобразный "Секс в большом городе" профессиональным языком. Прославленный режиссер Майк Ли будет представлен в программе кинофестиваля с фильмом "Беззаботная". А помимо игровых фильмов будет и документальное кино: в частности, фильм от классика английской документалистики Терренса Дэвиса "Время и город", Каннский сюрприз этого года. Фестиваль пройдет при поддержке Фонда Ельцина и Фонда "Академия Россика". Первый фонд поддерживает фестиваль российского кино в Лондоне, организованный вторым. И, наконец, одна из самых приятных новостей – свободный доступ к фестивалю. Его сможет посетить любой желающий – билеты можно купить в кассах кинотеатра "Формула кино Европа" по адресу: площадь Киевского вокзала, вл.2, ТРЦ "Европейский". Подробности – на официальном сайте кинофестиваля.