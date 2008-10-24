Маликов в постели ни разу не прикоснулся к красавице-модели

Дмитрий Маликов снял клип на новую песню «Моя, моя» и рассказал NEWSmusic о планах грандиозного продолжения шоу «PianomaniЯ» в Европе. Режиссером нового клипа стал Роман Васьянов, работавший оператором на таких фильмах, как «Охота на пиранью» и «Стиляги». Только что он снял в качестве режиссера клип «Ночным Снайперам» на песню «Прекрасных дней», и вот взялся снять Маликову «белоснежный» клип с красавицей-моделью Яной Расковаловой. Украшением клипа стало удивительное прозрачное кресло работы итальянских мастеров, которое существует только в двух экземплярах. Один находится в Лондонском музее искусств, второй (стоимостью четыре тысячи евро) установлено на съемочной площадке клипа.