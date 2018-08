Лидера U2 Боно взяли на работу в «The New York Times»

Солиста популярной рок-группы U2 Боно взяли на работу в качестве журналиста в известное американское издание "The New York Times". Специально для газеты музыкант напишет шесть-десять материалов на разные темы - от бедности в Африке до творчества Фрэнка Синатры, передает радиостанция "Эхо Москвы". По словам редактора издания "New York Times" Эндрю Розенталя, Боно согласился поработать на газету бесплатно. Сообщается также, что Розенталь планирует пригласить на работу и гитариста "Queen" Брайана Мея. Напомним, что в 2006 году Боно уже пробовал себя на журналистском поприще. Музыкант на один день стал главным редактором известной британской газеты Independent, заказав журналистам статьи об искусстве, спорте, моде, здоровье, автомобилях, а также несколько очерков об Африке.