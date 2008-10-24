Стиллавин стал жертвой автомобильных воров

Известный шоумен Сергей Стиллавин лишился 10 тысяч долларов, заработанных потом и кровью. Деньги – гонорар Стиллавина за работу в программе «Золотая утка» – лежали в его автомобиле, а автомобиль вскрыли воры, сообщает Showbiz Media. Потерпевший заявил, что не будет обращаться в милицию, так как сам виноват в случившемся: не надо было оставлять такие деньги в машине, сообщает «Комсомольская правда». Правда, как тонко подмечает издание, эта история очень похожа на утку: мол, «кто же сейчас получает гонорары наличными, да еще и в долларах?» Вполне возможно, что в очередном выпуске своей программы г-н Стиллавин собственноручно эту утку и «пристрелит».