Бейонсе Ноулз сменила имя

Бывшая солистка Destiny’s Child и удачливая сольная исполнительница Бейонсе Ноулз хочет, чтобы ее теперь величали не иначе, как Саша Фирс (Sasha Fierce). Новый альбом примы R&B, релиз которого намечен на 18 ноября, называется I Am … Sasha Fierce. «Во мне есть кто-то, кто захватывает меня, когда я стою на сцене. Это альтер эго – кто я есть на самом деле. Саша Фирс – забавная, более чувственная, более агрессивная, откровенная и очаровательная моя сторона», – заявила артистка. «Саша Фирс» открыла собственную страничку на популярном интернет-портале Myspace (www.myspace.com/sashafierce), где можно получить от нее сообщение и даже выиграть подарок стоимостью до 500 долларов, пишет «Московский комсомолец».