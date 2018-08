Сиквел «Элвина и бурундуков» станет подарком к Рождеству

Сиквел ленты «Элвин и бурундуки» под названием «Alvin and the Chipmunks: The Squeakuel» получил официальную дату релиза – по данным oKino.ua, студия 20th Century Fox решила поторопиться и перенесла премьеру фильма с 2010 на 2009 год. Анимационный проект о приключениях веселых бурундуков появится в кинотеатрах на католическое Рождество, 25 декабря 2009 года вместо объявленной ранее премьеры 19 марта 2010 года. Из-за переноса фильм должен будет выйти в один день с мультфильмом от Walt Disney Pictures «Принцесса и лягушка» (The Princess and the Frog) – а это уже похоже на серьезное противостояние. Другой проект студии «Команда А» (The A-Team) был, напротив, поставлен на очередь – его перенесли с 12 июня 2009 на 11 июня 2010 из-за того, что состав актеров до сих пор не полон, а режиссерское кресло пустует. Подождать придется и «Зубной фее» (Tooth Fairy) - ее отодвинули с июня 2009 на 13 ноября 2009 года. А комедию «Я люблю тебя, Бет Купер» с Хейден Пэнеттьери в главной роли зрители не увидят вплоть до 10 июля 2010. Но вернемся к «Бурундукам». Озвучиванием главных ролей будут заниматься Джастин Лонг, Джейсон Ли, Джесси МакКартни, Дэвид Кросс, Мэттью Грэй Габлер, Камерон Ричардсон. Надеемся, что больше никаких перестановок в рабочем графике студии не предвидится.