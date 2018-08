Moschino пробует Лондон

В минувший уик-энд в Лондонском универмаге Harrods прошла яркая презентация корнера итальянской марки Moschino. На суд избалованных всякими дизайнерскими изысками британцев компания Aeffe Group, которой принадлежит контрольный пакет акций Дома Moschino, представила новую коллекцию линии Cheap & Chic сезона «осень-зима 2008-09». Как стало известно FashionTime, в небольшом shop-in-shop Moschino площадью 70 квадратных метров прошла презентация сезонной коллекции. Собравшаяся на премьеру публика смогла увидеть работу, в которой царила полная цветовая и стилистическая свобода. Розелла Джардини умудрилась объединить все ключевые тренды этой осени - здесь актуальная минеральная гамма, удлиненные узкие юбки, принты в стиле пэчворк и костюмы с расклешенными брюками. «I've got a lot on my mind!», - честно признается дизайнер в одном из принтов на футболке. Особого внимания заслуживают черные платья-рубашки, вручную расписанные абстрактными цветами и белый смокинг с черными атласными лацканами. Дополняют стильные, в меру консервативные и оригинальные образы кокетливые тренчи из лакированной кожи, маленькие сумки-мозг, головные платки, шляпки-котелки на манер 30-х годов прошлого века и стилизованные винтажные кепки. С первых минут работы нового корнера коллекция линии Moschino Cheap & Chic вызвала сильный интерес среди лондонских модниц - дебютная партия товара к началу этой недели была почти полностью раскуплена.