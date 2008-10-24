В Милане прошло празднование 10-летия русского Vogue

В рамках Недели моды в Милане, которая прошла в конце сентября, русский журнал Vogue отпраздновал своё 10-летие. Алёна Долецкая пригласила гостей в роскошный палаццо CASA Degli Attelani, где жил и работал великий Леонардо да Винчи. Среди гостей вечера были такие известные дизайнеры и журналисты, как Стефано Габбана, Доменико Дольче, Кристофер Бейли, Франка Соццани, Сюзи Менкес, Эва Кавалли, Джайлз Дикон, Карин Ройтфилд, Джамбаттиста Валли, Мэттью Уилльямсон, сообщает FG.ru. Все гости получили в подарок специально изготовленных для этого случая матрёшек с миниатюрной бутылкой Beluga внутри.