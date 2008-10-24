Состоялось открытие XX сезона «Недели Моды в Москве»

22 октября в Москве открылся XX, юбилейный, сезон «Недели Моды». Показы коллекций сезона весна-лето 2009 от лучших российских дизайнеров пройдут с 22 по 28 октября в Гостином Дворе и на подиуме «Арсенал» (Ходынский бульвар, 38). Отправной точкой крупнейшего fashion-события столицы стала пресс-конференция, которая состоялась в день открытия в гостинице «Метрополь». На вопросы журналистов отвечали: президент Ассоциации Высокой Моды и Прет-а-порте Александр Достман, президент телеканала Fashion TV Александр Шусторович, партнёры «Недели моды»: представители компаний Volvo – Анук Пульманн и Алексей Кожухов, Visa – Маартен Ван ден Белт (Maarten Van del Belt) и Ирина Новичкова, Max Factor – официальный визажист компании в России Владимир Калинчев, «МТС Москва» – Сергей Бешев. Также для общения с прессой прибыли зарубежные гости мероприятия – французский кутюрье Ора Ито (Ora Ito) и американская кинозвезда Дениз Ричардс (Denise Richards). Во вступительном слове Александр Достман отметил всё возрастающую роль мероприятия и уникальность XX, юбилейного, сезона «Недели Моды», который является результатом многолетнего труда (начиная с 1994 года по настоящий момент). Достман заинтриговал присутствующих сообщением о разработке нового проекта в сотрудничестве с телеканалом Fashion TV – Национальной премии в области моды, аналога существовавшей награды «Золотой манекен». Глава «МТС Москва» Сергей Бешев рассказал присутствующим о запуске специального мобильного портала на период «Недели Моды в Москве», где желающие смогут увидеть и закачать в телефон самые яркие моменты шоу-показов, а также уточнить расписание всех событий в рамках мероприятия. Иностранные гости увлечённо делились первыми впечатлениями от визита в Москву. Актриса Дениз Ричардс, которая будет вести церемонию открытия «Недели Моды» на телеканале Fashion TV, рассказала, что более всего из увиденного в столице ей запомнилась Красная площадь. Программу показов «Недели Моды в Москве» по традиции открыло шоу российского кутюрье Валентина Юдашкина (Valentin Yudashkin).