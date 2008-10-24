В аварии погиб директор MTV Белоруссии

Генеральный директор компании "MTV в Беларуси" Максим Семенов стал жертвой дорожно-транспортного происшествия. Предприниматель насмерть разбился, попытавшись управлять мотоциклом. Как пишет деловая газета "Взгляд", Семенов решил отправиться на деловую встречу не на своей машине, а на двухколесном транспорте. Бизнесмен собирался проехаться по столице, добравшись с проспекта Победителей до улицы Нововиленской. Однако на улице Орловской он не справился с управлением, когда попытался перестроиться в первую полосу. В результате мотоцикл опрокинулся, а его водитель с большой силой ударился об уличный фонарь. С тяжелыми травмами руководителя белорусского отделения MTV отвезли в больницу. На следующий день Максим Семенов скончался. Представители Госавтоинспекции заявили, что предприниматель не имел водительских прав, позволяющих сидеть за рулем мотоцикла. Напомним, что несколько дней назад в ДТП попал другой крупный бизнесмен – директор нефтяной компании "Роснефть" Сергей Богданчиков. Его автомобиль протаранили на Софийской набережной напротив Кремля. Как писали Дни.Ру, бронированный Mercedes предпринимателя въезжал во двор офиса, когда в машину сзади врезалась иномарка, которой управляла молодая женщина. По данным Госавтоинспекции Москвы, в аварии никто не пострадал. Автомобиль президента "Роснефти" практически не получил повреждений, а вот Citroen С4 юной нарушительницы потребует серьезного ремонта. Отметим, что дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано 14 октября 2008 года. В этот день исполнилось ровно десять лет с тех пор, как Сергей Богданчиков возглавил нефтяную компанию.