Snow Patrol презентовали новый альбом в интернете

Ирландская рок-группа Snow Patrol позволила поклонникам прослушать их новый студийный альбом «A Hundred Million Suns» в интернете за несколько дней до официального релиза, сообщает Site UA. С сегодняшнего дня на официальной веб-странице команды можно прослушать их новый материал, который увидит свет 27 октября этого года. Напомним, что продюсером пятого альбома в дискографии ирландских рокеров выступил Джекнайф Ли (Jacknife Lee). Пластинка включила в себя 11 композиций, включая первый и лидирующий сингл «Take Back The City».